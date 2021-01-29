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На Буковине разоблачили должностных лиц ГФС, которые нанесли ущерб государству на 250 миллионов гривен

Чиновники "помогали" предпринимателям экспортировать грецкие орехи в страны ЕС и Ближнего Востока по поддельным документам

На Буковине Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы должностных лиц фискальной службы, которые организовали схему незаконного экспорта агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, руководители отдельных подразделений ГУ ДФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур. Чиновники способствовали в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам.

Как отмечается, чиновники нанесли ущерб государственному бюджету Украины на почти 258 миллионов гривен.

Во время обысков на таможенных постах, органах государственной фискальной службы, местах проживания фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, которые могут свидетельствовать о проведении незаконной деятельности.

Сейчас 11 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов), ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 205-1 (Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 1 ст. 366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Напомним, ранее следователи задержали заведующего одного из секторов ГУ ДФС в Волынской области при получении взятки на сумму 2 тысячи долларов. Чиновник требовал деньги от предпринимателя и его партнера как ежемесячную плату за несоздание искусственных препятствий.

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