На Буковине провели дезинфекцию всех автостанций и автовокзалов

Проведение дезинфекции в Черновицкой области ГСНС

К проведению были привлечены сотрудники ГСЧС и Держпродспоживслужби

Проведение дезинфекции в Черновицкой области ГСНС

В пятницу, 7 марта, в помещениях автовокзалов и автостанций Черновицкой области были проведены дезинфекционные мероприятия с целью противодействия распространению коронавируса COOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Согласно протокольному решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Госпродпотребслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к дезинфекции привлекли отделения радиационной и химической защиты Аварийно-спасательного отряда специального назначения и пожарно-спасательные подразделения управления.

Напомним, по состоянию на 10 утра 8 марта в мире выздоровели 59 965 пациентов, которые были заражены коронавирусом COVID-19, однако общее количество инфицированных выросло до 106 165 человек.