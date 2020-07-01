На Буковине поймали злоумышленников, которые на дельтаплане "бомбили" Румынию контрабандой
Пилота и его сообщников задержали после ночного "полета"
В Хотинском районе Черновицкой области пограничники задержали контрабандистов, которые мотодельтапланом переправляли в Румынию сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Согласно сообщению, пограничники поймали пилота мотодельтаплана на окраине н.п. Капловка Хотинского района, который около 03:00 приземлился после заграничного полета.
Как отмечается, над соседней страной он сбросил пакеты с табачными изделиями. Вместе с воздушным контрабандистом задержали двух его сообщников.
За нарушение границы на пилота составлен административный протокол по ст. 204 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы) КУоАП. Также об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 282 (нарушение правил использования воздушного пространства) и ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса проинформированы подразделения Нацполиции и СБУ.
Напомним, накануне в Ивано-Франковской области киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили действующего и бывшего пограничников, которые занимались продажей информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы.