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На Буковине обнаружили еще 13 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Всего в регионе насчитывается 38 больных

Фото из открытых источников

Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. 

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сказал глава ОГА. 

Как отмечается, сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:

  • Коленковцы Хотинского района – 12 человек
  • Хотин – 1 человек
  • Брусница Кицманского района – 7 человек
  • Лужаны Кицманского района – 4 человека
  • Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека
  • Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек
  • Заставна – 2 человека
  • Юрковцы Заставнивского района – 1 человек
  • Каменка Глыбоцкого района – 1 человек
  • Луковица Глыбокского района – 1 человек
  • Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек
  • Черновцы – 2 человека

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вполне возможно для контроля самоизоляции граждан будут привлекать данные мобильных операторов

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