На Буковине обнаружили еще 13 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19
Всего в регионе насчитывается 38 больных
Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сказал глава ОГА.
Как отмечается, сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:
- Коленковцы Хотинского района – 12 человек
- Хотин – 1 человек
- Брусница Кицманского района – 7 человек
- Лужаны Кицманского района – 4 человека
- Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека
- Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек
- Заставна – 2 человека
- Юрковцы Заставнивского района – 1 человек
- Каменка Глыбоцкого района – 1 человек
- Луковица Глыбокского района – 1 человек
- Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек
- Черновцы – 2 человека
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вполне возможно для контроля самоизоляции граждан будут привлекать данные мобильных операторов.