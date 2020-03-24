На Буковине обнаружили еще 13 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Всего в регионе насчитывается 38 больных

Фото из открытых источников

Во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных на коронавирус увеличилось на 13 человек. И на данный момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сказал глава ОГА.

Как отмечается, сейчас ситуация с распространением коронавируса в регионе выглядит так:

Коленковцы Хотинского района – 12 человек

Хотин – 1 человек

Брусница Кицманского района – 7 человек

Лужаны Кицманского района – 4 человека

Великий Кучуров Сторожинецкого района – 2 человека

Иживцы Сторожинецкого района – 1 человек

Заставна – 2 человека

Юрковцы Заставнивского района – 1 человек

Каменка Глыбоцкого района – 1 человек

Луковица Глыбокского района – 1 человек

Топоровцы Новоселицкого района – 1 человек

Черновцы – 2 человека

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вполне возможно для контроля самоизоляции граждан будут привлекать данные мобильных операторов.