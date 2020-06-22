Из-за сильных паводков на Буковине и Прикарпатье вводят чрезвычайные меры безопасности

В регионах объявлен второй уровень опасности

Из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей в Ивано-Франковской и Черновицкой областях на реках начались паводки. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, объявлен второй – оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2-х метров.

По словам Авакова, по состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области, из-за подтопления, пострадали населенные пункты в пяти районах.

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"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы", - заявил Аваков.

Кроме этого, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусники. Также размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.

Следует заметить, что в селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба, поэтому правоохранители предупреждают местных жителей о возможном отселении из опасной зоны.

Напомним, накануне близ села Гута в Ивано-Франковской области местные жители зафиксировали необычное природное явление - смерч.