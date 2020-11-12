ЦИК изменил состав Черновицкой ТИК из-за отсутствия результатов выборов

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Теперь Черновицкая комиссия будет работать круглосуточно

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, где до сих пор не установлены результаты местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Отмечается, что теперь комиссия будет продолжать работать в практически круглосуточном режиме. "Комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области, который осуществляет подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года № 172", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию установить результаты местных выборов до полуночи 11 ноября. Тогда ЦИК получила жалобу о бездействии Черновицкой городской ТИК от одной из политических партий.

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Ранее сообщалось, что ЦИК заявила об отсутствии окончательных результатов местных выборов из-за обжалования их в судах и повторного подсчета голосов на некоторых избирательных участках. По состоянию на вчера, 11 ноября, были установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов.