Киевлянам готовят повышение цены на воду: На сколько подскочит тариф

Водостачання Фото из открытых источников

В среднем тариф на холодную воду увеличится на 15-20%

С 1 января 2021 года жителей Киева ждет подорожание на услугу холодной воды. В среднем тариф увеличится на 15-20%, до 14,74 грн за водоснабжение и 12,61 грн за "куб" за водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

"Установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них: 14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотвод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Уже известно, что тарифы изменятся также в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Львове, Запорожье и других областных центров. Также прописаны изменения в тарифах для некоторых водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и др).

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Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установлен на уровне 90 копеек за кВт⋅ч для населения на первые 100 кВт⋅ч, и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

Кроме того, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).