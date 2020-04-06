Жители Киева перестают платить за коммуналку, - КГГА

Уровень оплаты в столице не достигает 80%

В Киеве во время карантина из-за коронавирусной инфекции произошел обвал платежей за услуги ЖКХ: уровень оплаты в Киеве не достигает 80%. Ожидается, что в апреле ситуация с платежами может ухудшиться. Об этом рассказала советник замглавы КГГА Юлия Грамотная в комментарии Liga.net.

"Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше", – рассказала она.

Как отмечается, такой объем является минимальным за последние 5 лет. В феврале киевляне оплатили 95% коммунальных платежей.

Больше всего от невыплаты платежей в Киеве пострадало КП "Киевкоммунсервис", вывозящий домашний отходы. Уровень оплаты услуг предприятия просел до 73%, что на 17% меньше, чем было в феврале.

В то же время у "Киевводоканала" и ЖЭКов уровень оплаты упал с 90 до 75%. При этом в компании ДТЭК утверждают, что говорить об уровне оплаты за электроэнергию еще рано.

"Период оплаты еще не закрыт, данных еще нет", – отметила пресс-секретарь компании Марина Ключковская.

В КГГА добавили, что такой низкий уровень оплаты еще не является критическим, но ситуация может ухудшиться уже в апреле 2020 года.

"На сегодня есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. По моему убеждению, это лучший способ избежать очередей и скопления людей в отделениях банков и на почте", – добавил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице мусорного коллапса не будет.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что украинцам могут компенсировать часть затрат на коммунальные платежи за время вынужденного пребывания граждан на карантине