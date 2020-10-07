Затопленные машины и поваленные деревья: последствия непогоды 7 октября в Киеве

Также в одном доме полностью затопило подвальное помещение

Фото из открытых источников

В среду, 7 октября, в столице начался сильный ливень затопило несколько улиц и повалило деревья на припаркованные машины. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

На видео видно, что ливень в Киеве затопил ряд улиц, превратив их буквально в реки.

Во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.

Последствия непогоды Киев Оперативный

По информации KyivLive в результате непогоды в Киеве отключили 2 высоководные линии. От них питаются более 40 домов жилого массива Отрадный.

Кроме того, на улице Волгоградской подвал жилого дома полностью в воде. Двор дома полностью затоплен:

"Мы обращались на линию" 15-51. Мы страдаем от этой проблемы уже много лет. Когда много воды, мы просто не можем выйти на улицу.",- жалуется жительница дома.

Ухудшение погодных условий прогнозируется по всей Украине, кроме крайних восточных регионов. Метеорологи предупредили о сильных ветрах.

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Как сообщалось ранее, в Киеве уже заливает улицы с самого утра, образовались пробки на дорогах.