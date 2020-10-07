Затопленные машины и поваленные деревья: последствия непогоды 7 октября в Киеве
Также в одном доме полностью затопило подвальное помещение
В среду, 7 октября, в столице начался сильный ливень затопило несколько улиц и повалило деревья на припаркованные машины. Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.
На видео видно, что ливень в Киеве затопил ряд улиц, превратив их буквально в реки.
Во дворе на Саксаганского, 51, на припаркованные автомобили упало дерево.
По информации KyivLive в результате непогоды в Киеве отключили 2 высоководные линии. От них питаются более 40 домов жилого массива Отрадный.
Кроме того, на улице Волгоградской подвал жилого дома полностью в воде. Двор дома полностью затоплен:
"Мы обращались на линию" 15-51. Мы страдаем от этой проблемы уже много лет. Когда много воды, мы просто не можем выйти на улицу.",- жалуется жительница дома.
Ухудшение погодных условий прогнозируется по всей Украине, кроме крайних восточных регионов. Метеорологи предупредили о сильных ветрах.
Как сообщалось ранее, в Киеве уже заливает улицы с самого утра, образовались пробки на дорогах.