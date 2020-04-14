Заместителя председателя КГГА Поворозника уличили во взяточничестве

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

В КГГА сейчас проходят обыски

Замглавы КГГА Николая Поворозника уличили во взяточничестве. Об этом Zik сообщили в СБУ.

"Задокументирована противоправная деятельность первого заместителя Председателя КГГА М. Поворозника, который через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений", - отмечается в сообщении.

Сегодня сотрудниками ГВ КЛЭ задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США.

Фото: Пресс-служба СБУ

Кроме этого, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником и вынашивали намерения получить также и с другой объекта строительства 246 тыс. долларов США.

Сейчас в КГГА проводятся обыски.