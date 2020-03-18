Заместитель Кличко рассказал, при каких условиях метро в Киеве может возобновить работу

Киевский метрополитен оборудован современными электронными устройствами, которые смогут пропускать в метрополитен только тех людей, которые имеют специальные карты

Если Кабмин пойдет на встречу обращению городских депутатов и внесено изменения в постановление, мы сможем по крайней мере для определенных работников предприятий, для работников определенных категорий, запустить работу метрополитена.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил заместитель городского головы, депутат Киевсовета VII—VIII созывов Владимир Прокопив.

Чиновник отметил, что сейчас Киевская городская рада выполняет постановление Кабинета Министров Украины о полном прекращении работы Киевского метрополитена. Однако в депутатском корпусе, в профильной комиссии, рассматриваются возможность обращения, в том числе и к Кабмину, о внесении изменений в это постановление для того, чтобы была возможность перевозить в киевском метро отдельные категории граждан.

"Если пойдет на встречу обращению городских депутатов Кабмин и внесено изменения в постановление, мы сможем по крайней мере для определенных работников предприятий и еще, возможно, работников определенных категорий, запустить работу метрополитена", – сказал Прокопив.

Он добавил, что техническая возможность у города есть, "осталась только политическая воля".

Также чиновник заявил, что Киевский метрополитен оборудован достаточно современными электронными устройствами, которые смогут пропускать в метрополитен только тех людей, которые имеют специальные карты.

"Даже на действующие карты можно им предоставить такой доступ. То есть технической проблемы нет", – заверил заместитель Виталия Кличко.

Напомним, накануне городская власть решила закрыть метро в н’связи с карантином.

В то же время сообщалось, что с сегодняшнего дня допуск к пассажирского транспорта будет исключительно в масках.

Также известно, что "Киевпастранс" продублировал ветки метро наземным транспортом.