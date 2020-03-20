Закрытие метро в Киеве продолжат до 17 апреля, - СМИ

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До этого времени будут осуществляться ремонтные работы

Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на источник в КП "Киевский метрополитен".

"Пришла нам разнарядка сверху. Готовимся к тому, что поезда снова пойдут с 17 апреля. До этого у нас карантин и ремонтные работы", - отметил источник.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о планах частично восстановить работу метро в столице.

Также, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предупреждении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.