Спецоперация в центре Киева: В Нацполиции рассказали детали задержания "валютных" разбойников

Злоумышленниками оказались иностранные граждане

Вечером во вторник, 13 октября, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРД провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые нападали на клиентов валютных обменников. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, злоумышленники подыскивали жертв у обменников, а после проведения валютных операций они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Как отмечается, во время задержания злоумышленники пытались скрыться, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. Бойцам КОРД пришлось применить табельное огнестрельное оружие, в результате выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

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Впоследствии было установлено, что к преступной деятельности были причастны граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они сегодня на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что столичный спецназ провел спецоперацию на Крещатике, в результате чего была задержана группа злоумышленников.