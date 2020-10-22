Зачем разворачивать там койки, если в ведомственных учреждениях есть 11 тыс. мест? - Кличко отреагировал на заявление о создании мобильного госпиталя во Дворце спорта

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Однако, мэр признает, что ситуация с распространением коронавируса в Киеве сейчас не очень хорошая

Зачем разворачивать дополнительные койки во Дворце спорта и Выставочном центре для больных COVID-19 киевлян, если 11 тысяч коек находятся в ведомственных учреждениях, которые подконтрольны государству и где есть квалифицированный персонал?

Такой риторический вопрос озвучил в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что ситуация с распространением коронавируса в столице не очень положительная, однако город готовится к любому сценарию.

"У нас сейчас развернуто 2800 коек. Если нужно, мы сможем увеличить это количество. Но я обратился к Кабинету Министров и министру здравоохранения, потому что к нам приходят такие "месседжи", что мы готовы развернуть и Дворец спорта, и Выставочный центр, чтобы много коек было. А я задаю простой, понятный вопрос: для чего нам это нужно, когда 11 тысяч коек находятся в ведомственных учреждениях – Академии наук, Министерстве внутренних дел и других. 11 тысяч коек!" - подчеркнул Кличко.

Более того, добавил он, что в этих учреждениях есть квалифицированный медицинский персонал.

"И я каждому, кого хотят там лечить, если так случится, что он будет там находиться под медицинским наблюдением, задаю вопрос: будет ли ему лучше лежать во Дворце спорта, или в палате со всем оборудованием. Поэтому я убежден, что нам нужна также помощь, городу Киеву, где есть наибольшая плотность населения, государства и тех коек в медицинских учреждениях, которые находятся под контролем государства", – прокомментировал Виталий Кличко.

Как сообщали, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас в больницах Украины, подготовленных на период эпидемии COVID-19, больными или пациентами с подозрением на коронавирус занято 22 977 коек.

В Киеве, к примеру, в стационарах лечится 1761 больной коронавирусом, из них 29 детей, 367 пациентов – в тяжелом состоянии, 621 получает кислородную поддержку, 31 находится под аппаратами ИВЛ. Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Между тем за последние сутки по стране зарегистрировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 — это антирекорд количества новых больных за сутки. К тому же ни один регион не готов к ослаблению карантина, а зеленых областей всего несколько по стране.