За сутки в столице диагностировали 380 случаев COVID-19, девять человек умерли, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Общее количество заболевших в столице превысило 21 тысячу человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в городе выявили 380 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 а девять больных умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Киев вернулся в "желтую зону" эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась, мы не можем. За минувшие сутки в столице – плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045", – сказал Кличко.

Как отмечается, среди людей, которые заболели: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет. А также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет. Заболели также 10 медиков.

Также в больницы столицы госпитализировали 49 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6 255 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 90, Днепровском – 56 случаев, Деснянском районе – 54 случая", – отметил мэр.

Напомним, по состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 случай коронавирусной болезни COVID-19.