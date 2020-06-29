За сутки в Киеве выявили 45 новых случаев COVID-19, - Кличко
Шесть человек нуждались в госпитализации
По состоянию на утро понедельника, 29 июня, общее количество больных на коронавирус в столице выросло до 4980, за последние сутки выявили 45 новых случаев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Еще в 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил городской голова.
Кличко рассказал, что за минувшие сутки заболели:
- 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
- 3-летняя девочка.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - семь, а в Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по пять случаев.
Известно, что в столичные больницы пришлось госпитализировать шестерых больных, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Также известно, что за последние сутки выздоровели пять киевлян, а всего от начала эпидемии коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.