За сутки в Киеве выявили 45 новых случаев COVID-19, - Кличко

Виталий Кличко прессслужба КГГА

Шесть человек нуждались в госпитализации

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, общее количество больных на коронавирус в столице выросло до 4980, за последние сутки выявили 45 новых случаев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Еще в 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил городской голова.

Кличко рассказал, что за минувшие сутки заболели:

17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет

27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет

3-летняя девочка.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - семь, а в Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по пять случаев.

Известно, что в столичные больницы пришлось госпитализировать шестерых больных, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также известно, что за последние сутки выздоровели пять киевлян, а всего от начала эпидемии коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Новости по теме: В США обнаружили сходство COVID-19 с раковой опухолью

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.