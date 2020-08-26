За сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 95 жителей Киева

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Также за минувшие сутки двое больных умерли

По состоянию на среду, 26 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 95 человек и сейчас составляет 12 248. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

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Он уточнил, что среди заболевших: 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет, три девочки от 5 до 17 лет и три мальчика от 6 до 17 лет. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23 случая, в Деснянском — 13 случаев и 12 случаев в Оболонском районе.

Также известно, что в больницы столицы госпитализировали 26 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 54 пациента, а всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева.

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Напомним, по состоянию на утро среды, 26 августа, в Украине заболели коронавирусной болезнью 110 085 человек, за минувшие сутки выявили 1670 новых случаев COVID-19.