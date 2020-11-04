За прошедшие сутки в Киеве выявили наибольшее количество случаев COVID-19 за весь период пандемии - 856 больных

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Также накануне умерли 17 человек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки в столице обнаружили 856 новых больных COVID-19 - самое большое количество за весь период пандемии. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает пресс-служба КГГА.

"Новости по распространению вируса в столице - неутешительные. За минувшие сутки в Киеве наибольшее количество больных за весь период пандемии – 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных исходов. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 40 390", – сказал мэр.

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Известно, что среди заболевших: 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет. Также 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, и 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет. Заболели, в частности, и 43 медика.

Как отмечается, в столичные больницы за прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине выявили 420 617 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки зафиксированы рекордные 9524 новых случая COVID-19.