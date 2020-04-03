За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

В столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.



"Количество киевлян, что заболели COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 28 человек. И двое из них не выжили. В целом в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже три случая – летальных.

Среди киевлян, которым подтвердили диагноз в течение прошлых суток: 17 мужчин – в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин – от 17 до 69 лет. Двое женщин – 56 и 69 лет – к сожалению, умерли", - отметил Кличко.

Он также добавил, что среди заболевших есть двое несовершеннолетних детей: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка.

"В медицинские учреждения столицы были госпитализированы 13 больных. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус не отступает. И не относитесь к этому, как к ужастику. Мы должны бороться с распространением болезни вместе", - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, ранее глава Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи.

Накануне, Виталий Кличко обратился к киевлянам и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавирус. Для того, чтобы точно достучаться до всех людей он одел маску с надписью "Хватит шастало".