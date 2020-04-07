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Я искал пути реализации своего права: Мужчина рассказал, почему пытался вплавь попасть в столичный Гидропарк

Сегодня суд должен решить, штрафовать ли Валентина Бурьянова за нарушение карантина

Валентин Бурьянов из открытых источников

Студент Киевского национального экономического университета Валентин Бурьянов, который накануне пытался вплавь попасть на спортивную площадку в столичном Гидропарке рассказал, почему пошел на такой поступок. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

"Постановление Кабмина не имеет высшей силы, чем Конституция. Это постановление (об усилении ограничений на время карантина, - ред.) является преступным с момента своего создания. Я хочу пользоваться этим правом (на свободное передвижение, которое прописано в Конституции, - ред.). Я хотел пройти законным путем, но преступники, то есть полиция, меня не пустили, поэтому я искал пути для осуществления своего конституционного права", - отметил Валентин.

Он добавил, что никто никогда не имеет права отбирать его неотъемлемые права.

"У меня не было никаких иллюзий. Я вижу, что некоторые люди верят, будто я думал, что переплыву и пойду дальше там качаться. Конечно, нет. Это было показательно, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои неотъемлемые права, дарованные мне от рождения", - пояснил мужчина.

Как известно, сегодня, 7 апреля, суд должен решить, штрафовать ли Валентина Бурьянова за нарушение карантинных ограничений. В свою очередь, защита убеждена в правоте своего подзащитного.
 
Валентин Бурьянов hromadske

"Люди, кроме борьбы с карантином, еще с властью борются. Должны быть ограничения, но разумные, а не то, что давайте все запретим!", - подчеркнул адвокат.

Напомним, накануне, в столичном Гидропарке спортсмены протестовали против введения новых ограничений, дошло до столкновений и нескольких человек задержали. В частности, задержали голого нарушителя карантина, который пытался попасть на территорию Гидропарка через Днепр.

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