Я искал пути реализации своего права: Мужчина рассказал, почему пытался вплавь попасть в столичный Гидропарк

"Постановление Кабмина не имеет высшей силы, чем Конституция. Это постановление (об усилении ограничений на время карантина, - ред.) является преступным с момента своего создания. Я хочу пользоваться этим правом (на свободное передвижение, которое прописано в Конституции, - ред.). Я хотел пройти законным путем, но преступники, то есть полиция, меня не пустили, поэтому я искал пути для осуществления своего конституционного права", - отметил Валентин.

Он добавил, что никто никогда не имеет права отбирать его неотъемлемые права.

"У меня не было никаких иллюзий. Я вижу, что некоторые люди верят, будто я думал, что переплыву и пойду дальше там качаться. Конечно, нет. Это было показательно, чтобы показать, что никто никогда не будет отбирать мои неотъемлемые права, дарованные мне от рождения", - пояснил мужчина.

Как известно, сегодня, 7 апреля, суд должен решить, штрафовать ли Валентина Бурьянова за нарушение карантинных ограничений. В свою очередь, защита убеждена в правоте своего подзащитного.

Валентин Бурьянов hromadske

"Люди, кроме борьбы с карантином, еще с властью борются. Должны быть ограничения, но разумные, а не то, что давайте все запретим!", - подчеркнул адвокат.

Напомним, накануне, в столичном Гидропарке спортсмены протестовали против введения новых ограничений, дошло до столкновений и нескольких человек задержали. В частности, задержали голого нарушителя карантина, который пытался попасть на территорию Гидропарка через Днепр.