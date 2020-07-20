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Взрыв в столичном кафе: Правоохранители рассказали детали

По факту следователи начали уголовное производство

Правоохранители рассказали детали взрыва в столичном кафе неподалеку от станции метро "Лесная" - предварительно взорвалась салютна установка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

Согласно сообщению, на время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы правоохранители эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия.

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Как отмечается, эксперты предварительно установили, что в сумке взорвалась салютная установка.

В настоящее время собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. 

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, неподалеку от станции метро "Лесная", в одном из кафе взорвался неизвестный предмет

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