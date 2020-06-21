Взрыв в многоэтажке Киева: Появились новые подробности

Министр внутренний дел Украины Арсен Аваков прибыл на место взрыва Укринформ

Рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство

В воскресенье утром, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого погибли как минимум два человека, а расследование трагедии взяла на себя прокуратура города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей). Досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева", – говорится в сообщении.

По словам мэра города Виталия Кличко, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одного госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Отмечается, что взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

Трагедию на Позняках прокомментировал Укринформу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на месте происшествия. По его словам, рассматривается две версии – взрыв газа или взрывное устройство. Образцы собранных на месте материалов уже отправлено на экспертизу.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одного погибшего человека, еще трех деблокировали.