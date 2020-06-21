Взрыв в доме в Киеве: Полиция пришла с обысками в газораспределительную компанию

Фото с места взрыва ГСЧС

Открыто уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности

Национальная полиция Украины в данное время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв утром 21 июня. Об этом сообщает пресслужба МВД со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова

По словам Авакова, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - отметил министр.

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева произошел взрыв в доме и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одного погибшего, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одного госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.