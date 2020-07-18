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Взрыв на "Шулявской": Количество пострадавших выросло до 4 человек

Фото с места взрыва 24 канал

Одного из пострадавших, 22-летнего студента, госпитализировали

В Киеве вблизи станции метро "Шулявская" в результате взрыва в мусорной урне пострадали еще трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Таким образом общее количество пострадавших возросло до четырех человек. Одного из них, 22-летнего студента, госпитализировали с места происшествия. Остальные трое обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены.

Взрыв произошел в мусорной урне Telegram-канал Виталия Кличко

Кроме этого, правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств происшествия и происхождения предмета, который взорвался в мусорной урне.

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Напомним, накануне вечером, 17 июля, в Киеве возле входа на станцию метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. После чего его сразу доставили в больницу. По предварительной информации, взрыв произошел в мусорной урне.

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