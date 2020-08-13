Взрыв на Позняках: Зеленский заявил, что все пострадавшие получили квартиры

Взрыв в многоэтажном доме на Позняках МВД Украины

По словам президента, пострадавшие семьи получили "новые квартиры в новых домах"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках в конце июня, получили обещанные квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, которые потеряли близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые помещения.

По словам Зеленского, теперь обязанность местных властей - помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, трагедию вызвал взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.

23 июня, спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р., 1976 г. р.

Двумя днями позже президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца.