Все же будет звезда: Организаторы пообещали заменить шляпу на главной елке Украины

Главная елка страны на Софийской площади Facebook/FolkUkraine

Всего в Киеве будут установлены три елки

Организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что 18 декабря шляпу на главной елке страны заменят на звезду. Об этом сообщил в Facebook проект Folk Ukraine.

"Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда сменит волшебную шляпу на главной елке!" - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале декабря столичные коммунальщики начали устанавливать на Софийской площади главную елку страны, именно тогда стало известно, что в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративным шляпой.

Позже стало известно, что в Киеве установят три новогодние елки и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.

Также автор и президент этнокультурного проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий объяснил, что волшебная шляпа на главной елке – это "как оберег для елки и для жителей леса".