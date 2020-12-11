Все же будет звезда: Организаторы пообещали заменить шляпу на главной елке Украины
Всего в Киеве будут установлены три елки
Организаторы праздничного городка на Софийской площади пообещали, что 18 декабря шляпу на главной елке страны заменят на звезду. Об этом сообщил в Facebook проект Folk Ukraine.
"Друзья, не волнуйтесь, в канун Святого Николая звезда сменит волшебную шляпу на главной елке!" - говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря столичные коммунальщики начали устанавливать на Софийской площади главную елку страны, именно тогда стало известно, что в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративным шляпой.
Позже стало известно, что в Киеве установят три новогодние елки и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.
Также автор и президент этнокультурного проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий объяснил, что волшебная шляпа на главной елке – это "как оберег для елки и для жителей леса".