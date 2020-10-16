Впервые за 140 лет метеорологическое лето в Киеве закончилось в середине октября

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Нынешнее метеорологическое лето длилось 132 дня

В этом году метеорологическое лето в Киеве впервые за 140 лет закончилось закончилось 14 октября - на праздник Покрова. Об этом сообщает прессслужба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень", - говорится в сообщении.

Как отмечается, именно в этот день среднесуточная температура воздуха снизилась ниже +15 градусов и составила +12,3°С. По прогнозам Украинского гидрометцентра температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

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Также в обсерватории отметили, что до этого самое позднее осень приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

Всего в этом году метеорологическое лето продолжалось 132 дня, оно началось 5 июня и закончилось 14-го октября. Зато самое длинное лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

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Напомним, ночь на 14 октября в столице оказалась самой теплой за весь период наблюдений, температура не опустилась ниже + 14,5°С.