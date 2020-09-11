Впервые в Киеве за сутки более 400 новых больных коронавирусом, семь человек умерли

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Теперь столица попала в оранжевую зону карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за минувшие сутки у 404 жителей столицы обнаружили заболевание коронавирусом, также семь больных умерли. Об этом он рассказал во время онлайн-пресс-конференции, сообщает пресс-служба КГГА.

"Новости, увы, неутешительные. Киев попал в оранжевую зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки – 404. Из них – 33 ребенка. Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523", – рассказал Кличко.

Он также уточнил, что среди тех, кто заболели: 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет, а также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

За минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 58 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей, выздоровели 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком – 81, Деснянском – 64 и Днепровском районах – 53 случая.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 - 3 144, еще 53 пациента умерли, а 1 128 человек преодолели болезнь.