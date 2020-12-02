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Главная елка Украины впервые будет без звезды на верхушке. Что вместо нее

Главная елка страны на Софийской площади Facebook/FolkUkraine

Также впервые устанавливают искусственное дерево

Столичные коммунальщики продолжают установку главной елки страны, однако в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративным шляпой. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK

Как отмечается, новогодняя красавица традиционно будет установлена на Софийской площади в Киеве, однако инновацией нынешнего года станет верхушка дерева, которую решили украсить шляпой.

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Так вместо звезды на дереве появится шляпа желтого цвета, весом 58 килограммов. Верхушка елки сделана из лозы и гирлянд, она будет светиться. Всего высота искусственного дерева - 31 метр. 

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Напомним, в минувший четверг, 26 ноября, на Софийской площади в центре Киева коммунальщики начали установку главной новогодней елки Украины.

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