live
Новости » Киев Читати новину українською

Возле посольства Беларуси в Киеве люди перекрыли улицу, вспыхнула стычка с полицией

Участники акции требуют остановить применение силы против участников протестов в Беларуси

Возле посольства Республики Беларусь в Киеве активисты перекрыли движение транспорта по улице Коцюбинского и устроили потасовку с представителями полиции. Об этом сообщает PavlovskyNews

Согласно сообщению, ранее митингующие надели черные балаклавы и подняли бутафорские щиты, символизируя этим белорусский ОМОН.

Новости по теме: В Беларуси задержали еще одного гражданина Украины, - МИД

Как отмечается, участники акции выступают против применения силы белорусскими правоохранителями во время протестов,которые охватили все крупные города страны после президентских выборов.

Новости по теме: В Беларуси крупные предприятия остановили работу: работники выходят на забастовку

По словам организаторов акции в Киеве, действия белорусских властей являются наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний. Также митингующие требуют провести расследование событий в Беларуси и привлечь виновных к ответственности.

Новости по теме: Число задержанных на белорусских протестах превысило 6,7 тыс. человек, - МВД

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК. 

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция протеста, в результате которой правоохранители жестко задержали активиста.

Кроме этого, ранее в Минске белорусские силовики задержали двух украинских граждан - волонтеров из благотворительной организации "Восток-SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. 

Также Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты о задержанных на протестах украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Протесты в Беларуси: В МИД рассказали о пострадавших среди украинцев В Ливане вспыхнули протесты из-за взрыва: Пострадали более 700 человек Погибли 78 человек, еще 4 тыс. ранены: Названа предварительная причина взрыва в Ливане В Германии разбился самолет, есть погибший и пострадавший
Loading...

программы канала ZIK

Притеснения свободы слова в Украине. Местные выборы. Когда поднимут Delfi? / Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Кадровый голод. Выборы без Донбасса. Свобода слова в Украине | Ток-шоу
Обновленные зоны карантина. Новый Год хасидов в Умани состоится несмотря на карантин | Новости | 12.08.20
Константин Грищенко | Ток-шоу
Звезды во власти. Политическая игра Богдана? Кадровый голод | Ток-шоу