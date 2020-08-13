Возле посольства Беларуси в Киеве люди перекрыли улицу, вспыхнула стычка с полицией

Участники акции требуют остановить применение силы против участников протестов в Беларуси

Акция протеста у посольства Беларуси в Киеве 13 августа Фото: PavlovskyNews Акция протеста у посольства Беларуси в Киеве 13 августа Фото: PavlovskyNews Акция протеста у посольства Беларуси в Киеве 13 августа Фото: PavlovskyNews

Возле посольства Республики Беларусь в Киеве активисты перекрыли движение транспорта по улице Коцюбинского и устроили потасовку с представителями полиции. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, ранее митингующие надели черные балаклавы и подняли бутафорские щиты, символизируя этим белорусский ОМОН.

Как отмечается, участники акции выступают против применения силы белорусскими правоохранителями во время протестов,которые охватили все крупные города страны после президентских выборов.

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По словам организаторов акции в Киеве, действия белорусских властей являются наступлением на свободу слова и свободу мирных собраний. Также митингующие требуют провести расследование событий в Беларуси и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

В понедельник, 10 августа, под посольством Беларуси в Киеве состоялась акция протеста, в результате которой правоохранители жестко задержали активиста.

Кроме этого, ранее в Минске белорусские силовики задержали двух украинских граждан - волонтеров из благотворительной организации "Восток-SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также Посольство Украины в Беларуси направило в белорусский МИД две ноты о задержанных на протестах украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева.