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Возле Киева обнаружили вспышку птичьего гриппа

Фото из открытых источников

Вокруг опасного пункта организовали 10-километровую зону наблюдения

В поселке Гостомель Киевской области при молекулярно-генетических исследованиях выявлено РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8). Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Киевской области

Согласно сообщению, к эпизоотическому очагу попало одно из домохозяйств коттеджного городка "Канадская деревня", поселок Гостомель, Киевской области. С 19 января введен карантин по гриппу птицы, применено зонирование и введены ограничения. 

Как отмечается, і буферную зону (защиты) попали: территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 3 км, в которую включены коттеджный городок "Канадская деревня", часть территории поселка Гостомель (местность Мостище) в Киевской области.

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В зону наблюдения (надзора) попали: территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом 10 км, в которую включены населенные пункты Киевской области: с. Мощун, с. Горенка, поселок Гостомель, пгт Коцюбинское, г. Ирпень, г. Буча.

Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по локализации и недопущению распространения заболевания. Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просят с пониманием относиться к действиям работников службы. 

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Напомним, недавно в Госпродпотребслужбе Киева заявили о необходимости возобновления обучения в учебных заведениях для детей до 10 лет.

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