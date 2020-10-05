Водителя маршрутки, выгнавшего девушку за оплату проезда монетами, уволили

Также на этом маршруте проведут внеплановые проверки

Маршрутка Фото из открытых источников

В Киеве уволили водителя маршрутки, отказавшегося перевозить девушку, которая хотела заплатить за проезд монетами. Об этом отмечается в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Кроме того, Коммунальная служба перевозок, Национальная полиция и Укртрансбезопасность проведут внеплановые проверки маршрутов №№ 465 и 511.

В Киеве уволили водителя маршрутки, который вытолкнул из автобуса девушку Фото из открытых источников

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Напомним, в Киеве водитель маршрутки выбросил из салона девушку, за то что та заплатила за проезд монетами.

Инцидент произошел в маршрутке №511 на Позняках. Очевидцы рассказывают, что девушка заплатила за проезд монетами, однако водитель отказался их принимать и начал требовать, чтобы ему заплатили бумажными купюрами.