Во время локдауна в столице прекратят работать новогодние локации, - КГГА

Елка в " городке зимних развлечений" Фото из открытых источников

В столичной администрации рассказали, что во время локдауна будет запрещено проведение всех массовых мероприятий

Новогодние локации в столице прекратят свою работу с 8 по 24 января. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное", – говорится в сообщении.

В то же время в столичной администрации рассказали, что во время локдауна будет запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

Также запрещается прием покупателей в непродовольственных магазинах, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине во время локдауна, с 8 по 24 января, супермаркетам разрешат торговать не всеми товарами, а лишь теми, которые отнесены к соответствующему перечню.