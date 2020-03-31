Во время карантина столичных медиков на работу будут бесплатно возить шаттлами, - Минздрав

Схемы движения шаттлов разработало Министерство инфраструктуры

Украинские медики, фото из открытых источников

Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке медиков Киева шаттлами во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, компания Uber запускает проект Shuttle Heroes - специальный сервис, который будет бесплатно перевозить на территории Киева работников медицинских учреждений в период карантина.

Как отмечается, маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры Украины и распланировано таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.

Также известно, что сервис будет доступен пользователям с промокодами. Их будет распространено через платформу Helsi, объединяющую более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что службы такси – Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу.