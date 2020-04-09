Во время карантина киевлянам не будут отключать горячую воду, – Кличко

Мэр призвал граждан обращаться на горячую линию, если в их домах отсутствует вода

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что пока длится карантин, жителям столицы не будут отключать горячее водоснабжение. Об этом он рассказал во время онлайн пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"Ежегодно, сразу после завершения отопительного сезона, столичные службы и предприятия начинают готовиться к следующему сезону и проведению гидравлических испытаний. Это не прихоть городской власти, это технологии, необходимость, требование действующего законодательства, которое определяет порядок и сроки проведения испытаний. Но по моему поручению на период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не надо выключать воду потребителям", - отметил мэр.

Кроме этого, Кличко отметил, что городская власть хочет изменить формат испытаний. В частности, уже подготовили обращение к правительству внести изменения сейчас в профильное законодательство и уменьшить сроки, когда в домах нет горячей воды во время проведения тестирований и испытаний трубопроводов.

"Так что горячая вода должна быть. Если у вас отсутствует вода, пожалуйста, обращайтесь по телефону 1551. Мы будем исправлять эту ситуацию", - подытожил Кличко.

Напомним, также Виталий Кличко рассказал, что от начала пандемии COVID-19, в Киеве на коронавирус заболели 14 врачей и медсестер.