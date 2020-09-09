Вирус не отступает: Кличко посетил одну из опорных больниц для пациентов с COVID-19

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Мэр подчеркнул, что в столице растет количество больных, нуждающихся в госпитализации

Мэр Киева Виталий Кличко посетил с проверкой городскую больницу № 4, которая является одним из опорных учреждений для больных на коронавирус COVID-19, и заявил, что в случае необходимости в городе могут перепрофилировать еще отделения в других медучреждениях. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Вчера вечером побывал с проверкой в городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже раньше посещал это медучреждение", - написал мэр.

Также Кличко отметил, что, по словам врачей, в последнее время у многих пациентов наблюдается тяжелое течение болезни. Основная часть таких больных - это люди в возрасте от 30 до 60 лет. Что касается больницы №4, то она заполнена почти на 80%.

"Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполненные 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19", - добавил городской председатель.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, обнаружили 2 551 новый случай коронавируса COVID-19 еще 45 человек умерли в результате осложнений, однако 1 157 - преодолели болезнь.