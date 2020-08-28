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Видео дня: В столичном зоопарке прошла арбузная неделя для животных

Мэр Киева угостил слона и бегемота арбузами

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Киевский зоопарк и угостил животных самой большой ягодой в рамках арбузной недели. Соответствующее видео события столичный голова опубликовал в Instagram.

"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузный. Это значит, что всех зверей - обитателей зоопарка угощают полосатыми ягодами. А посетители, особенно ребятишки, с восхищением за этим наблюдают. Сегодня заехал и угостил кавунчиками слона Хораса и бегемотиху Фиону. Угощение им понравилось. У вас есть еще три дня, чтобы наведаться в зоопарк и посмотреть, как звери лакомятся арбузами", - написал Виталий Кличко.

 
 
 
 
 
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Друзья! Эта неделя в Киевском зоопарке-арбузная. Это значит, что всех зверей - обитателей зоопарка угощают полосатыми ягодами А посетители, особенно ребятишки, с восторгом за этим наблюдают. Сегодня заехал и угостил арбузчиками слона Хораса и бегемотиху Фиону. Угощение им понравилось, У вас есть еще три дня, чтобы наведаться в зоопарк и посмотреть, как звери лакомятся арбузами.

Публикация вот Виталий Кличко (@vitaliyklitschko) 27 Авг 2020 в 8:47 PDT

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Напомним, ранее в Киевском зоопарка во время ливня слон Хорас миловал глаз работников, когда радовался дождю.

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