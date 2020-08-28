Видео дня: В столичном зоопарке прошла арбузная неделя для животных

Мэр Киева угостил слона и бегемота арбузами

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Киевский зоопарк и угостил животных самой большой ягодой в рамках арбузной недели. Соответствующее видео события столичный голова опубликовал в Instagram.

"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузный. Это значит, что всех зверей - обитателей зоопарка угощают полосатыми ягодами. А посетители, особенно ребятишки, с восхищением за этим наблюдают. Сегодня заехал и угостил кавунчиками слона Хораса и бегемотиху Фиону. Угощение им понравилось. У вас есть еще три дня, чтобы наведаться в зоопарк и посмотреть, как звери лакомятся арбузами", - написал Виталий Кличко.

Новости по теме: В Варшаве в зоопарке слонов будут лечить от стресса каннабисом

Напомним, ранее в Киевском зоопарка во время ливня слон Хорас миловал глаз работников, когда радовался дождю.