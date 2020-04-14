Видео дня: Кличко пришел с инспекцией в столичную больницу №4, где лечат больных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции в столичной больнице №4 Сайт Виталия Кличко

Больница № 4 в Соломенском районе Киева - одна из опорных больниц первой волны

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, в каких условиях лечат больных коронавирусом в городской больнице №4. Об этом он рассказал во время онлайн пресс-конференции и показал видео, которое снял в медучреждении.

"Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не подвергайте опасности себя и своих близких! Нам не нужен после Пасхи взрыв болезни. Я убежден: никто не мечтает попасть в инфекционное отделение. Я вот вчера там был. Потому, как и обещал, продолжаю проверять как работают врачи и в каких условиях получают помощь пациенты. Сейчас покажу небольшой репортаж, снятый мной на телефон в инфекционном отделении больницы № 4 в Соломенском районе. Это – одна из опорных больниц первой волны", - отметил мэр.

Напомним, ранее Кличко инспектировал столичную больницу №9 и Александровскую больницу.