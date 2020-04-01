Видео дня: Кличко наведался с инспекцией в столичную больницу №9

Медучреждение мэр посетил без предупреждения накануне вечером

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает свой рейд по столичным медицинским учреждениям, куда госпитализируют больных коронавирусом в Киеве, на этот раз он посетил городскую клиническую больницу №9. Видео из больницы мэр показал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, медики рассказали, что больница почти заполнена. Сейчас в инфекционном отделении медучреждения находятся 40 человек, еще 6 пациентов в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам дежурного врача, в больнице есть аппаратура, есть пульсоксиметры, но не хватает банальной защитной одежды, масок, перчаток, ведь ежедневно на каждого медработника нужно около 50 пар перчаток.

В то же время при том потоке пациентов, который есть сейчас в заведении, медперсонал обеспечен всем необходимым приблизительно на месяц.

"Где-то до месяца мы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. У нас есть респираторы, 900 штук, недавно привезли, у нас есть защитные костюмы, защитные халаты - это месяц работы", - сообщила заместитель директора городской клинической больницы № 9.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко проинспектировал Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусной инфекцией COVID-19.