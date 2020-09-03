Видео дня: Кандидатка на пост мэра Киева от "Слуги народа" взлетела над городом почти как Мэри Поппинс

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

В руках у Верещук также был зеленый зонт

Кандидатка на пост мэра Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук взлетела в воздух с зеленым зонтом, чтобы снять креативный ролик для предвыборной кампании. Соответствующее видео разместили пользователи в Facebook.

Как отмечается, локацией для своего "полета" Верещук выбрала "стеклянный" пешеходно-велосипедный мост, который в народе известен также как "мост Кличко".

На кадрах видео видно, как Верещук с помощью специальной конструкции висит в воздухе, а внизу ассистент, держа за ноги женщину, помогает ей вертеться в нужную сторону.

Интересной деталью является то, что в руках кандидатка держит зеленый зонт, что делает ее очень похожей на сказочного персонажа Мерри Поппинс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно поддержал решение партии "Слуга народа" и симпатизирует избранном кандидату Ирине Верещук.