Видео дня: Что думают киевляне об усилении ограничительных мер в городе

Общественный транспорт КП "Київпастранс"

Киевляне призывают не паниковать и придерживаться указаний экспертов

В Киеве усилили ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь вообще запрещается пользоваться общественным транспортом, спортивными и детскими площадками. А чтобы попасть в аптеку или продуктовый магазин, нужно сначала рассчитать площадь помещения.

Телеканал ZIK поинтересовался мнением жителей столицы о новых радикальных ограничений.

По мнению граждан, принятые ограничения - это правильное решение. Однако некоторые люди не поддерживают прекращение движения метрополитена и общественного транспорта.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

В стране временно не работает метрополитен и общественный транспорт. Также власти намерены ввести комендантский час.