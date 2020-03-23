Видео дня: Что думают киевляне об усилении ограничительных мер в городе
Киевляне призывают не паниковать и придерживаться указаний экспертов
В Киеве усилили ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь вообще запрещается пользоваться общественным транспортом, спортивными и детскими площадками. А чтобы попасть в аптеку или продуктовый магазин, нужно сначала рассчитать площадь помещения.
Телеканал ZIK поинтересовался мнением жителей столицы о новых радикальных ограничений.
По мнению граждан, принятые ограничения - это правильное решение. Однако некоторые люди не поддерживают прекращение движения метрополитена и общественного транспорта.
Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.