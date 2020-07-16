Верещук вызвала Кличко на дебаты

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала нардеп.

Она заверила, что дебаты будут обязательно публичными.

Новости по теме: Рада назначила дату местных выборов в Украине

Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом. За нее отдали 87 голосов, за Александра Дубинского, который занял второе место - 41.