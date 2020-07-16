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Верещук вызвала Кличко на дебаты

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

Дебаты двух кандидатов будут публичными

Победительница праймериз "Слуги народа" для участия в выборах киевского городского главы Ирина Верещук вызвала на дебаты нынешнего мэра столицы Виталия Кличко. Об этом она заявила на совместном брифинге с президентом и руководителями фракции, передает "Интерфакс-Украина".

"Я приглашаю, пользуясь случаем, господина Кличко на дебаты", - сказала нардеп.

Она заверила, что дебаты будут обязательно публичными.

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Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом. За нее отдали 87 голосов, за Александра Дубинского, который занял второе место - 41.

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