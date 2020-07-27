Венедиктова представила нового руководителя прокуратуры города Киева

Ирина Венедиктова и Олег Кипер Офис генерального прокурора Украины

Венедиктова ожидает от нового руководителя эффективной и слаженной работы ведомства

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры м. Киева нового руководителя – Олега Кипера. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По словам Венедиктовой, она ожидает от нового руководителя эффективной и слаженной работы ведомства.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут отвечать запросу общества", - сказала генпрокурор.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Отметим, Олег Купер начал свою карьеру в органах в 2001 году. За это время успел проработать следователем Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурором отдела прокуратуры Одесской области, прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальником управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителем прокурора Ивано-Франковской области, заместителем начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Перед своим назначением занимал должность заместителя прокурора г. Киева.

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Напомним, в среду, 22 июля, Кабинет министров Украины назначил ряд заместителей министров, а также принял несколько увольнений. Так, Кабмин назначил на должность первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Свириденко Юлию Анатольевну, заместителем министра сделал Новикову Ирину Юрьевну.

Кроме этого, были назначены два заместителя Министра образования и науки. Ими стали Кизима Николай Александрович и Селецкий Артур Николаевич.