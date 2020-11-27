"Варфоломей окрылен выборами в США". Что означают слова вселенского патриарха об УПЦ и митрополите Онуфрии

Протест против патриарха Варфоломея newsone.ua

Вчера, 26 ноября, в Киеве состоялся митинг против Константинопольского патриарха Варфоломея, который в недавнем письме заявил, что глава УПЦ митрополит Онуфрий не является каноническим иерархом. И должен подчиниться ПЦУ. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Его Высокопреосвященство Онуфрий уже не рассматривается как канонический митрополит Киевский, но как иерарх, проживающий в Киеве", - говорится в письме Варфоломея. Также он пишет, что "ни одна Церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины (то есть ПЦУ, - Ред.)".

Митинг прошел на Софийской площади. Люди держали плакаты "Варфоломей - раскольник!". Также его называли "Иудой".

Обсуждают письмо Варфоломея и известные украинцы.

"Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой как Украинская православная церковь он не знает и предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем", - заявил в эфире телеканала 112 украинский музыкант, лидер группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов.

Политолог Юрий Молчанов связывает телодвижения Варфоломея с итогами американских выборов.

"Боюсь, что Варфоломей, окрыленный результатами выборов в США, немножечко забыл о христианстве и о Христе", - сказал он. И напомнил, что в православии, в отличие от католичества, Константинопольский патриарх - первый по чести, но равный по власти, и он не имеет право объявлять кого-то неканоническим.

"Патриарх Варфоломей в данном случае в истории с УПЦ, можно сказать, вполне превышает свои полномочия. Мало того, это вызывает неоднозначную реакцию во всем православном мире", - заявил Молчанов.

Отреагировал на письмо в эфире ZiK и академик Петр Толочко.

"УПЦ признана всеми патриархатами и всеми православными номинациям в мире. Так что у нас есть Украинская православная церковь, и Варфоломей вместе с Порошенко и патриархом Филаретом создали эту Православную церковь Украины или Православную церковь в Украине. Если говорить о сути этой церкви, то такого желаемого Томоса об автокефалии мы, по сути, не получили, мы получили в этом виде автокефальной Православной церкви Киевского патриархата церковь, которая четко подчинена на правах экзархата Константинопольскому или Стамбульскому патриарху. Она потеряла свое название - УПЦ, как они хотели этого. Она не имеет права иметь паству за пределами своей страны, Варфоломей запретил это. Он установил ставропигию монастырей украинских, которые будут подчинены прямо Константинопольскому патриарху. И уже двор он сделал на базе Андреевской церкви, патриархальный двор. Он, в конце концов, запретил варить миро для причастия. И, по сути, никакой самостоятельности эта ПЦУ не получила", – заявил ученый.

"Кроме того, она распалась сразу же после ее образования. Патриарх Филарет, поняв, что его обманули, и обманули, в конце концов, и украинцев, отказался от этой церкви и оставил Киевский патриархат свой в том статусе, в котором он был. Так что ПЦУ – это, по сути, эта небольшая Автокефальная православная церковь, которая была в Украине до этого, и это все достижения, которые получила Украина", - считает академик.

Толочко отметил, что УПЦ гораздо более самостоятельна в своих управленческих делах, чем ПЦУ в отношении Стамбульского патриархата.

Ранее сообщалось, что украинцы собрались на Софийской площади в Киеве с протестом против патриарха Варфоломея.