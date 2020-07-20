У Верещук есть "козырь", а у Кличко – высокий рейтинг, – эксперт оценил шансы кандидатов на выборы мэра Киева

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

За кресло мэра Киева с Виталием Кличко может сразиться еще пан Пальчевский

Нродному депутату Ирине Верещук будет сложно бороться с нынешним мером столице Виталием Кличко за кресло мэра Киева, потому что рейтинг Кличко сейчас высокий. Но у госпожи Верещук есть козырь – Владимир Зеленский и его рейтинг.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Загородний.

Эксперт считает, что одержать победу на выборах мэра Киеве больше всего шансов имеет действующий мэр Виталий Кличко. Однако есть немало факторов, которые могут положительно повлиять и на шансы других кандидатов.

"Если говорить о госпожа Верещук в Киеве, то рейтинг "Слуги народа" выше, чем у нее лично. Например, у Кличко наоборот. У него рейтинг сейчас примерно 40%, а рейтинг его партии "Удар" – примерно 16%. Поэтому я думаю, что в Киеве Верещук будет трудно бороться с господином Кличко", – отметил Загородний.

По его мнению, за кресло мэра Киева с Виталием Кличко может сразиться господин Пальчевский.

"Ему сейчас дают 10% и у него есть большие шансы выйти во второй тур и набрать больше, чем госпожа Верещук", – прогнозирует Загородний.

Вместе с тем он добавил, что у Ирины Верещук есть в руках "козырь", поэтому "игра" должна быть интересной.

"В Верещук есть козырь – это лично господин Зеленский. Если он будет участвовать в избирательной кампании – прямо или не прямо, то это может подтянуть рейтинги "слуг народа"", – прокомментировал Тарас Загородний.

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Напомним, накануне народный депутат Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз "Слуги народа". Одержав победу, Верещук будет участвовать в местных выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".