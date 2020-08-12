В "Укравтодоре" презентовали проект объездной дороги вокруг Киева за 85 млрд гривен

Фото из открытых источников

Планируют построить 150 км дороги, которая объединит главные международные трассы

"Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги вокруг столицы - Киевская обходная дорога (КОД), которая позволит разгрузить транспортный поток. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Согласно сообщению, указанный проект предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью почти 150 км, которое соединит основные международные трассы. Известно, что дорога будет состоять из шести участков и соединит автодороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов.

Как отмечается, пиковый трафик на отдельных участках будет составлять более 70 тыс. автомобилей в сутки, суммарный трафик – более 300 тыс. авто в сутки. Проект также предусматривает строительство мостового перехода с подходами через р. Днепр протяженностью более 25 км, из них – 5,9 км – сам мост.

Новости по теме: Из-за аварии на водопроводе часть Киева может остаться без воды

"Киевская обходная дорога нужна не только Киеву. Сейчас, через столицу проходит много маршрутов, соединяющих разные части страны. КОД позволит сократить время сообщения в среднем на 40-60 минут, разгрузить Киев и сшить Украину. Это – один из ключевых перспективных объектов программы "Большое строительство", которое только начинается в 2020 году", – заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Кирилл Тимошенко.

По предварительным расчетам, общая стоимость КОД составит 85 млрд грн, а полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируют за 5-6 лет при условии стабильного финансирования.

Новости по теме: В КГГА сообщили, где и когда будут перекрывать движение для съемок фильма Netflix

Напомним, ранее стало известно, что в столичной подземке запустили поезд "Мошенник гудбай", который будет помогать пассажирам разобраться в финансовой грамотности.