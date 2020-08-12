В "Укравтодоре" презентовали проект объездной дороги вокруг Киева за 85 млрд гривен
Планируют построить 150 км дороги, которая объединит главные международные трассы
"Укравтодор" презентовал проект строительства новой обходной дороги вокруг столицы - Киевская обходная дорога (КОД), которая позволит разгрузить транспортный поток. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Согласно сообщению, указанный проект предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью почти 150 км, которое соединит основные международные трассы. Известно, что дорога будет состоять из шести участков и соединит автодороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов.
Как отмечается, пиковый трафик на отдельных участках будет составлять более 70 тыс. автомобилей в сутки, суммарный трафик – более 300 тыс. авто в сутки. Проект также предусматривает строительство мостового перехода с подходами через р. Днепр протяженностью более 25 км, из них – 5,9 км – сам мост.
"Киевская обходная дорога нужна не только Киеву. Сейчас, через столицу проходит много маршрутов, соединяющих разные части страны. КОД позволит сократить время сообщения в среднем на 40-60 минут, разгрузить Киев и сшить Украину. Это – один из ключевых перспективных объектов программы "Большое строительство", которое только начинается в 2020 году", – заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Кирилл Тимошенко.
По предварительным расчетам, общая стоимость КОД составит 85 млрд грн, а полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируют за 5-6 лет при условии стабильного финансирования.
Напомним, ранее стало известно, что в столичной подземке запустили поезд "Мошенник гудбай", который будет помогать пассажирам разобраться в финансовой грамотности.