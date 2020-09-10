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В столичном ТРЦ произошла стрельба, один человек госпитализирован

Фото из открытых источников

У 25-летнего пострадавшего огнестрельное ранение нижней конечности

Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров Киева произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, 10 сентября, в 18:15 в полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на Оболонском проспекте.

Предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из его участников достал пистолет, предварительно - травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижней конечности доставлен в больничное учреждение.
 
Как отмечается, злоумышленники с места происшествия скрылись.
 
Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.
 

Напомним, 2 сентября в городе Украинка Киевской области, в одном из кафе произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

Впоследствии стало известно, что к преступлению причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в том числе - граждане Российской Федерации. 

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