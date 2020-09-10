В столичном ТРЦ произошла стрельба, один человек госпитализирован

Фото из открытых источников

У 25-летнего пострадавшего огнестрельное ранение нижней конечности

Сегодня в одном из торгово-развлекательных центров Киева произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, 10 сентября, в 18:15 в полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на Оболонском проспекте.

Предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из его участников достал пистолет, предварительно - травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летний пострадавший с огнестрельными ранениями нижней конечности доставлен в больничное учреждение.

Как отмечается, злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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