В столичном метро запустили поезд, который будет "учить" граждан финансовой грамотности

Станция метро "Майдан Незалежності" Фото из открытых источников

Такая инициатива является частью кампании НБУ по противодействию платежному мошенничеству

В столичной подземке запустили поезд "Мошенник гудбай", который будет помогать пассажирам разобраться в финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Согласно сообщению, таким образом предприятие решило присоединиться к Всеукраинской информационной кампании по противодействия платежному мошенничеству Национального банка Украины.

Известно, что арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует по синей линии подземки. Так пассажирам напоминают никому не сообщать пин-код своей карты, также не стоит поддаваться на эмоции и не отправлять деньги незнакомцам, которые звонят по поводу родственников, до детального выяснения их места нахождения. Эти и другие важные советы, размещенные на информационных материалах в поезде, который будет курсировать в метро до конца августа.

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Как отмечается, сегодня самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине является социальная инженерия – когда пользователи сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

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"По информации Национального банка Украины в прошлом году произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом государственных органов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт. В подземке же, как месте массовой перевозки людей, пассажирам не стоит оставлять платежные карты или мобильные телефоны в задних карманах брюк. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно во время осуществления финансовых операций", - добавили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Напомним, ранее в КГГА предупредили, что с 12 по 25 августа на ряде улиц Киева будет ограниченное или перекрытое движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix.