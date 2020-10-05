В столице водитель вытолкнул девушку из маршрутки из-за "неправильных" денег. Видео

Маршрутка Фото из открытых источников

Инцидент произошел в маршрутке №511 на Позняках

В Киеве водитель маршрутки выбросил из солона девушку, за то, что та заплатила за проезд монетами. Об этом сообщил Тelegram-канал "Киев Сейчас".

Инцидент произошел в маршрутке №511 на Позняках. Очевидцы рассказывают, что девушка заплатила за проезд монетами, однако водитель отказался их принимать и начал требовать, чтобы ему заплатили бумажными купюрами.

После того, как пассажирка отказалась это сделать, водитель силой вытолкнул ее из авто.

Новости по теме: Под Киевом водитель произвел стрельбу, чтобы похвастаться оружием

Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки зажал дверью пожилую женщину и протащил ее по асфальту несколько метров. Отмечается, что водитель тянул женщину, пока пассажиры в салоне не начали кричать. В результате 79-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу.