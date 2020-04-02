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В Киеве умер первый человек от COVID-19

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы 

 EPA-EFE

За последние сутки заболело 29 человек в возрасте от 22 до 70 лет

В Киеве от коронавируса умер 70-летний мужчина. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, что за последние сутки заболело 29 человек в возрасте от 22 до 70 лет.

Также Кличко отметил, что 12 пациентов уже выздоровели и их выписали из больницы. Всего в Киеве уже зафиксировали 161 пациента с COVID-19.

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Напомним, накануне Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи.

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